Авария в Баймакском районе: на автодороге Баймак-Серменево автоледи перевернулась в кювет
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13 июля авария со смертельным исходом произошла в Баймакском районе, где автоледи не справилась с управлением и опрокинула авто в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
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