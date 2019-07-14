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Авария в Баймакском районе: на автодороге Баймак-Серменево автоледи перевернулась в кювет

Добавлено: 14.07.19
Просмотров: 34
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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Авария в Баймакском районе: на автодороге Баймак-Серменево автоледи перевернулась в кювет

13 июля авария со смертельным исходом произошла в Баймакском районе, где автоледи не справилась с управлением и опрокинула авто в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трагедия случилась вечером на 14 километре дороги Баймак-Серменево. 31-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2106» потеряла контроль над управлением. Легковушка вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась. Смертельные травмы получил 17-летний пассажир автомобиля. Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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