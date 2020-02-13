Авария в Туймазинском районе: пьяная автоледи за рулём ВАЗ-2114 вылетела с дороги в кювет

ДТП с «перевертышем» произошло накануне, 12 февраля, утром в Туймазинском районе. По информации ГИБДД, на 50 км автодороги Бакалы-Туймазы-Белебей 26-летняя автоледи за рулём ВАЗ-2114 не справилась с управлением и вылетела с дороги в кювет.
В результате аварии водитель и ее 27-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Известно, что девушка не имела водительских прав. При ее освидетельствовании установлено алкогольное опьянение. Начато разбирательство.
Всего 12 февраля на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2400 нарушений ПДД, задержаны 32 нетрезвых водителя.