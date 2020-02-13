Авария в Туймазинском районе: пьяная автоледи за рулём ВАЗ-2114 вылетела с дороги в кювет

ДТП с «перевертышем» произошло накануне, 12 февраля, утром в Туймазинском районе. По информации ГИБДД, на 50 км автодороги Бакалы-Туймазы-Белебей 26-летняя автоледи за рулём ВАЗ-2114 не справилась с управлением и вылетела с дороги в кювет.







В результате аварии водитель и ее 27-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Известно, что девушка не имела водительских прав. При ее освидетельствовании установлено алкогольное опьянение. Начато разбирательство.

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Фото: ГИБДД РФ по РБ

Всего 12 февраля на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2400 нарушений ПДД, задержаны 32 нетрезвых водителя.