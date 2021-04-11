Две аварии в Башкирии: в кювет вылетели легковые автомобили

| 11 апр 2021 | 09:53

Сразу два ДТП-перевертыша произошли на дорогах Башкирии 10 апреля.







Днем на 45 км автодороги Баймак-Нижнеидрисово 55-летняя автоледи за рулем «Лады Гранта» улетела с дороги в кювет и опрокинулась. Спустя пару часов похожая авария случилась в Белебеевском районе, на 10 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. В этот раз за рулем «Лады Калина» находился 46-летний местный житель. Он не с правился с управлением.



Оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Всего 10 апреля на дорогах республики зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых 7 человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 60 нетрезвых водителей.

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