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Авария в Туймазинском районе: легковушка врезалась в грузовик

Авария в Туймазинском районе: легковушка врезалась в грузовик

Туймазинский район | 26 мар 2021 | 09:15

25 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.

Около полудня в Туймазинском районе на 49 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 53-летний уфимец, управляя грузовиком MAЗ, предположительно, при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке, не уступил встречной "Skoda Octavia"  под управлением 59-летнего местного жителя. В результате ДТП 33-летняя пассажирка легкового автомобиля получила травмы различной степени тяжести. Начато разбирательство. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2750 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя. 

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: @dgilmutdinov

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