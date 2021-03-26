Авария в Туймазинском районе: легковушка врезалась в грузовик
Туймазинский район | 26 мар 2021 | 09:15
25 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.
Около полудня в Туймазинском районе на 49 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 53-летний уфимец, управляя грузовиком MAЗ, предположительно, при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке, не уступил встречной "Skoda Octavia" под управлением 59-летнего местного жителя. В результате ДТП 33-летняя пассажирка легкового автомобиля получила травмы различной степени тяжести. Начато разбирательство.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2750 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: @dgilmutdinov
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