ДТП в Мелеузовском районе: водитель "Nissan Almera" насмерть задавил пешехода
Мелеузовский район | 31 мар 2021 | 09:08
30 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.
В девятом часу вечера в Мелеузовском районе на 20 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское 33-летний местный житель за рулём "Nissan Almera" допустил наезд на 52-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2500 нарушений ПДД, задержаны 22 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: @dgilmutdinov
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