ДТП в Мелеузовском районе: водитель "Nissan Almera" насмерть задавил пешехода

Мелеузовский район | 31 мар 2021 | 09:08

30 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.







В девятом часу вечера в Мелеузовском районе на 20 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское 33-летний местный житель за рулём "Nissan Almera" допустил наезд на 52-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2500 нарушений ПДД, задержаны 22 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: @dgilmutdinov