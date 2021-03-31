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ДТП в Мелеузовском районе: водитель "Nissan Almera" насмерть задавил пешехода

ДТП в Мелеузовском районе: водитель "Nissan Almera" насмерть задавил пешехода

Мелеузовский район | 31 мар 2021 | 09:08

30 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.

В девятом часу вечера в Мелеузовском районе на 20 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское 33-летний местный житель за рулём "Nissan Almera" допустил наезд на 52-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2500 нарушений ПДД, задержаны 22 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: @dgilmutdinov

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