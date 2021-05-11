Авария в Зинчуринском районе: водитель наехал на дерево, вылетев в кювет
Зианчуринский район | 11 май 2021 | 09:11
В пятом часу утра в Зианчуринском районе на 3 км автодороги Акдавлетово-Баишево 23-летний местный житель за рулём ВАЗ-2109 совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате водитель и его 17-летний пассажир получили травмы. Известно, что мужчина не имел права управления транспортным средством, к тому же автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Также молодой человек не имел полиса ОСАГО. Сейчас начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
10 мая на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых одиннадцать человек получили травмы.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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