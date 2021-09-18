В Чишминском районе Башкирии пешехода сбили сразу два разных водителя
11:01, 18 сен 2021
В Чишминском районе в десятом часу вечера на 1436 км. автодороги Самара-Уфа-Челябинск «Лада Калина» под управлением 43-летнего жителя Благоварского района совершила наезд на пешехода, двигавшегося во встречном направлении без световозвращающих приспособлений. Затем, 25-летний местный житель за рулём «Шкоды Октавия» также совершил наезд на данного пешехода.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка с целью установления личности погибшего и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
17 сентября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемь получили травмы.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 47 нетрезвых водителей.