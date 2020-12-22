ДТП в Чишминском районе: мужчина погиб под колесами иномарки

Чишминский район | 22 дек 2020 | 09:22

Смертельный наезд на пешехода произошел 21 декабря вечером в Чишминском районе Башкирии. На 1436 км автодороги Самара- Уфа- Челябинск под колесами Citroen C4 погиб 45-летний житель Альшеевского района.







Со слов водителя – жителя Кемеровской области - пешеход выбежал на дорогу внезапно. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.



Добавим, всего 21 декабря на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 5 получили различные травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2.500 нарушений правил дорожного движения, задержаны 34 нетрезвых водителя, разыскано 2 ранее угнанных автомобиля.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе застряв в заборе насмерть замерзла женщина. Со слов местных жителей, на улице было темно и женщину никто не увидел.





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Фото: скриншот видео