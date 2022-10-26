В Чишминском районе Башкирии водитель Камаза сбил пешехода и врезался в УАЗ

10:37, 26 окт 2022

Вечером в Чишминском районе на 1424 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 32-летний житель Ермекеевского района, управляя специализированной цистерной КамАЗ, допустил наезд на 33-летнего жителя Кармаскалинского района, после чего столкнулся с автомобилем УАЗ.







В результате аварии пешеход погиб на месте. Со слов 30-летнего водителя УАЗ, погибший на момент наезда искал собаку, которая выпрыгнула из салона транспортного средства. Известно, что четверо мужчин возвращались с охоты домой. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 24 автомобильные аварии, в которых один человек погиб и 28 получили ранения.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии