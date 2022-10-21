В Чишминском районе Башкирии столкнулись три авто, пострадала 54-летняя женщина

11:43, 21 окт 2022

Вчера в Чишминском районе было зарегистрировано ДТП с участием трех автомобилей.



Водитель а/м Шевроле НИВА с прицепом при развороте получил удар в прицеп от а/м Фольксваген Туарег, после чего третий участник дорожного происшествия - Лада Гранта совершила боковое столкновение с а/м Шевроле НИВА.







На место инцидента выезжали спасатели Центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по ЧС. В результате аварии пострадала пассажирка (1968 г.р.) отечественного автомобиля. Спасателями было совершено ее деблокирование и передали медикам.



Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии в ДТП с «Jaguar» погиб человек, четверо получили травмы.

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Источник: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ