В Чишминском районе Башкирии столкнулись три авто, пострадала 54-летняя женщина
11:43, 21 окт 2022
Вчера в Чишминском районе было зарегистрировано ДТП с участием трех автомобилей.
Водитель а/м Шевроле НИВА с прицепом при развороте получил удар в прицеп от а/м Фольксваген Туарег, после чего третий участник дорожного происшествия - Лада Гранта совершила боковое столкновение с а/м Шевроле НИВА.
На место инцидента выезжали спасатели Центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по ЧС. В результате аварии пострадала пассажирка (1968 г.р.) отечественного автомобиля. Спасателями было совершено ее деблокирование и передали медикам.
Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии в ДТП с «Jaguar» погиб человек, четверо получили травмы.
Читайте также:Жительница Башкирии погибла в страшной аварии в ХМАО
Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и Шевроле Нива
Происшествия в Башкирии
Авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Нива», пострадал ребенок
Происшествия в Башкирии
Авария в Кугарчинском районе: школьник на скутере столкнулся со встречной "Шевроле Нива"