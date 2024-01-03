На трассе в Башкирии в жесткое ДТП попали две иномарки

На одной из автомагистралей Башкирии, расположенной неподалеку от населенного пункта Старобалтачево в Дюртюлинском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Как сообщает информационная служба Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, в результате столкновения пострадала 21-летняя пассажирка одного из автомобилей.

Известно, что автомобиль марки Шевроле Круз столкнулся с автомобилем Хендэ Элантра. В результате сильного удара пассажирка Hyundai получила травмы и была доставлена в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб - спасатели, пожарные, медики, сотрудники ГИБДД. Они оказывают необходимую помощь пострадавшим, регулируют движение и выясняют обстоятельства этого ДТП с участием двух иностранных автомобилей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ