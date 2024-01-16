На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП с участием 8 автомобилей

Во вторник, 16 января, на автодороге М-7 «Волга» в Илишевском районе Башкирии, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу восьми автомобилей.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция на 1216 километре автотрассы, из-за плохой видимости и скользкого дорожного покрытия произошло столкновение двух грузовых автомобилей марки «Скания», одного грузовика «Ситрак», фуры «Жак», большегрузного «КамАЗа», «Вольво» и двух легковушек — «Мерседес» и «БМВ».

К счастью, несмотря на серьезные механические повреждения транспортных средств, никто из водителей и пассажиров в результате массовой аварии не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают специальные службы, ведется разбор завалов и устранение последствий аварии. Подробности этого дорожно-транспортного происшествия на данный момент уточняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ