В Башкирии в массовой аварии с грузовиками на трассе М-5 пострадали 4 человека
Во вторник, 30 января 2024 года, на автодороге М-5 в Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадали 4 человека.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Республике Башкортостан, авария произошла на границе Туймазинского и Благоварского районов республики. В ДТП попали два грузовых автомобиля марки Volvo, внедорожник Ford Explorer и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.
В результате столкновения четырех транспортных средств двое водителей получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Еще одному пострадавшему водителю медицинская помощь была оказана прямо в машине скорой помощи на месте аварии.
По информации ГИБДД, причины и обстоятельства произошедшего на автодороге М-5 во вторник дорожно-транспортного происшествия с четырьмя пострадавшими устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и опрос участников и очевидцев аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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