В Уфе столкнулись Skoda и ВАЗ: есть пострадавшие

В субботу, 18 ноября, на улице Зорге в Уфе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Как сообщили в городском управлении Госавтоинспекции, примерно в 23 часа 27-летний мужчина, управляя автомашиной Шкода Кодиак и двигаясь по улице Зорге, пытался совершить поворот налево во двор жилого дома No36. При этом он не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю ВАЗ-2113 под управлением 31-летнего водителя. В результате произошло лобовое столкновение обоих транспортных средств.

В аварии пострадали три участника дорожного движения – водитель и два пассажира иномарки. С ушибами они были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ближайшую городскую больницу. После оказания помощи все трое были отпущены домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование обстоятельств и причин произошедшей аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ