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В Башкирии подросток устроил аварию, в которой пострадали 4 человека

В Башкирии подросток устроил аварию, в которой пострадали 4 человека

Вчера вечером, 14 октября в городе Салавате Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции, на улице Калинина 17-летний водитель автомобиля "Лада Веста" не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

В момент аварии в салоне автомобиля находились три пассажира - две девочки 13 и 15 лет и юноша 17 лет. В результате ДТП все четверо пострадавших обратились за медицинской помощью. После осмотра медиками подростки были отпущены по домам.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что водитель "Лады" отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В связи с этим материалы по факту ДТП будут направлены в комиссию администрации города Салавата для принятия соответствующего законного решения и определения мер воздействия в отношении несовершеннолетнего нарушителя правил дорожного движения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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