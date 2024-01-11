В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей
В среду, 10 января, примерно в полдень на 12-ом километре автодороги в направлении Уфа-Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля Лада Приора по неустановленной пока причине столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Кма Соул. От сильного удара последнюю отбросило на встречную полосу, где она врезалась в Фольксваген Пассат.
В результате аварии пострадал водитель южнокорейского автомобиля. Его доставили в больницу с различными травмами. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательство по данной аварии с целью установления ее причин и виновника.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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