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В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей

В среду, 10 января, примерно в полдень на 12-ом километре автодороги в направлении Уфа-Оренбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля Лада Приора по неустановленной пока причине столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Кма Соул. От сильного удара последнюю отбросило на встречную полосу, где она врезалась в Фольксваген Пассат.

В результате аварии пострадал водитель южнокорейского автомобиля. Его доставили в больницу с различными травмами. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательство по данной аварии с целью установления ее причин и виновника.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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