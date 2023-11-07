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В Башкирии перевернулась «Лада», пострадала пассажирка

В Башкирии перевернулась «Лада», пострадала пассажирка

11:18, 07 ноя 2023

В понедельник вечером в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, авария случилась напротив опоры электропередач номер 17 на участке автомобильной дороги в направлении Карпова - Федоровка.

Водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь в направлении населенного пункта Федоровка, по неустановленной пока причине не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась.

В момент аварии в салоне автомобиля находилась 29-летняя пассажирка, которая получила травмы и была госпитализирована. После оказания необходимой медицинской помощи женщину отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают уточнять обстоятельства и причины данного происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: аварии происшествия Уфа
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