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Лобовое ДТП на трассе в Башкирии: автомобиль отлетел в кювет и загорелся

Лобовое ДТП на трассе в Башкирии: автомобиль отлетел в кювет и загорелся

16:05, 06 ноя 2023

В понедельник утром, 6 ноября, на автодороге, соединяющей города Стерлитамак, Белорецк и Магнитогорск, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП автомашина марки Лада Гранта после удара с Ауди А4 отлетела в кювет и загорелась.

На место аварии выехали огнеборцы населенного пункта Кусимовский Рудник и другие службы экстренного реагирования. Пожарные обесточили автомобиль и потушили возгорание. Водитель, управлявший Ладой, был доставлен в ЦРБ села Аскарово.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе в направлении Уфа - Белорецк, в аварию попали сразу 3 легковых автомобиля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: происшествия аварии ДТП
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