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На трассе в Башкирии произошло жуткое массовое ДТП

На трассе в Башкирии произошло жуткое массовое ДТП

23:36, 05 ноя 2023

В Башкирии на автомобильной дороге, соединяющей города Уфу и Белорецк, в районе 169 километра случилась авария с участием нескольких автомобилей.

Как сообщил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в ДТП попали 3 легковых авто: Тойота Камри, Лада Гранта и Киа Церато.

- В район происшествия выезжали спасатели ближайшей пожарной части и регионального Госкомитета по ЧС, - сообщили в ведомстве.

Подробная информация об обстоятельствах и последствиях дорожно-транспортного происшествия уточняется.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: происшествия аварии ДТП
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