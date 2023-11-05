На трассе в Башкирии произошло жуткое массовое ДТП

23:36, 05 ноя 2023

В Башкирии на автомобильной дороге, соединяющей города Уфу и Белорецк, в районе 169 километра случилась авария с участием нескольких автомобилей.

Как сообщил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в ДТП попали 3 легковых авто: Тойота Камри, Лада Гранта и Киа Церато.

- В район происшествия выезжали спасатели ближайшей пожарной части и регионального Госкомитета по ЧС, - сообщили в ведомстве.

Подробная информация об обстоятельствах и последствиях дорожно-транспортного происшествия уточняется.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС