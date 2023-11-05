На трассе в Башкирии произошло жуткое массовое ДТП
23:36, 05 ноя 2023
В Башкирии на автомобильной дороге, соединяющей города Уфу и Белорецк, в районе 169 километра случилась авария с участием нескольких автомобилей.
Как сообщил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в ДТП попали 3 легковых авто: Тойота Камри, Лада Гранта и Киа Церато.
- В район происшествия выезжали спасатели ближайшей пожарной части и регионального Госкомитета по ЧС, - сообщили в ведомстве.
Подробная информация об обстоятельствах и последствиях дорожно-транспортного происшествия уточняется.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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