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В Башкирии в жесткой аварии с грузовиком и парой легковых авто пострадали люди

В Башкирии в жесткой аварии с грузовиком и парой легковых авто пострадали люди

В Республике Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля марки Shacman и двух легковых машин - ВАЗ-2114 и Ниссан Альмера. Как сообщили в государственном комитете региона по чрезвычайным ситуациям, авария случилась под Уфой на 1459-м километре федеральной трассы М5.

В результате столкновения пассажир и водитель отечественной легковушки оказались заблокированы в салоне своего автомобиля. Для их освобождения на место дорожно-транспортного происшествия выехали спасатели ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие после извлечения из деформированного ВАЗа были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: аварии происшествия
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