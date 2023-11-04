На трассе в Башкирии столкнулись два автомобиля, в одном был грудной ребенок

12:27, 04 ноя 2023

В Башкортостане в пятницу вечером на 134-ом километре автодороги в направлении Уфа - Инзер - Белорецк столкнулись два встречных легковых автомобиля – Лада Гранта и ВАЗ-2114. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в легковушках ехали пять человек, в том числе один 3-месячный ребенком. Медицинская помощь потребовалась пассажиру «четырнадцатой». У него диагностировали перелом нижней конечности и доставили в ближайшую районную больницу. Других участников аварии отпустили после медицинского осмотра. Причина аварии пока не известна.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ