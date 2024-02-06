Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Грузовик и 2 легковушки столкнулись в Башкирии: есть жертвы

Грузовик и 2 легковушки столкнулись в Башкирии: есть жертвы

На 3-ем километре автодороги в направлении Уфа-Белорецк в Уфимском районе Республики Башкортостан 5 февраля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух легковых машин.

Согласно информации, поступившей от сотрудников ГИБДД региона, трагедия произошла примерно в 22.00. 55-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, столкнулся со встречным грузовиком FAW. От удара Hyundai отбросило на Lifan X50.

В результате аварии водитель Hyundai погиб на месте до приезда бригады медиков скорой помощи. Представители Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель, пострадали 4 человека В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель, пострадали 4 человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфимский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok