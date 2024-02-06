Грузовик и 2 легковушки столкнулись в Башкирии: есть жертвы

На 3-ем километре автодороги в направлении Уфа-Белорецк в Уфимском районе Республики Башкортостан 5 февраля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух легковых машин.

Согласно информации, поступившей от сотрудников ГИБДД региона, трагедия произошла примерно в 22.00. 55-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, столкнулся со встречным грузовиком FAW. От удара Hyundai отбросило на Lifan X50.

В результате аварии водитель Hyundai погиб на месте до приезда бригады медиков скорой помощи. Представители Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ