Смертельное ДТП в Башкирии: Ford Focus врезался в грузовик, погиб водитель
На автодороге в направлении Белебей-Николаевка-Туймазы в Белебеевском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как стало известно сегодня, 27 декабря, из сообщения сотрудников Госавтоинспекции региона, около 15 часов дня на 3-ем километре трассы столкнулись легковой автомобиль Форд Фокус и грузовик Митсубиши Fuso.
За рулем легковушки находился 48-летний житель Баймакского района, который, к сожалению, скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой медицинской помощи. Еще двое мужчин из числа пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Грузовиком в момент аварии управлял 52-летний водитель из Удмуртской Республики.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных оперативных служб. Причины и подробные обстоятельства трагедии выясняются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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