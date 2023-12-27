Смертельное ДТП в Башкирии: Ford Focus врезался в грузовик, погиб водитель

На автодороге в направлении Белебей-Николаевка-Туймазы в Белебеевском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как стало известно сегодня, 27 декабря, из сообщения сотрудников Госавтоинспекции региона, около 15 часов дня на 3-ем километре трассы столкнулись легковой автомобиль Форд Фокус и грузовик Митсубиши Fuso.

За рулем легковушки находился 48-летний житель Баймакского района, который, к сожалению, скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой медицинской помощи. Еще двое мужчин из числа пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Грузовиком в момент аварии управлял 52-летний водитель из Удмуртской Республики.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных оперативных служб. Причины и подробные обстоятельства трагедии выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ