Жуткое ДТП в Башкирии: фура превратила в лепёшку иномарку, погибла пассажирка - видео
На автомобильной дороге в направлении Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Республики Башкортостан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как стало известно из сообщения информационной службы региональной Госавтоинспекции, в понедельник вечером, на 1325-м километре столкнулись грузовой автомобиль марки Исузу и легковой Шевроле Klau.
По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем японского грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. В результате удара пассажирка скончалась на месте от полученных травм еще до приезда бригады медиков скорой медицинской помощи.
12-летний мальчик, который также находился в легковушке, и водитель Шевроле с серьезными травмами были госпитализированы в ближайшую районную больницу.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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