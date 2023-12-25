Жуткое ДТП в Башкирии: фура превратила в лепёшку иномарку, погибла пассажирка - видео

На автомобильной дороге в направлении Самара- Уфа -Челябинск в Туймазинском районе Республики Башкортостан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как стало известно из сообщения информационной службы региональной Госавтоинспекции, в понедельник вечером, на 1325-м километре столкнулись грузовой автомобиль марки Исузу и легковой Шевроле Klau.

По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем японского грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. В результате удара пассажирка скончалась на месте от полученных травм еще до приезда бригады медиков скорой медицинской помощи.

12-летний мальчик, который также находился в легковушке, и водитель Шевроле с серьезными травмами были госпитализированы в ближайшую районную больницу.

Читайте также: В Башкирии в ДТП с трактором погиб водитель Renault Logan

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ