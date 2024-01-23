77-летняя пенсионерка погибла в аварии на трассе в Башкирии

Сегодня около полудня на автомагистрали М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 77-летний водитель, управляя легковым автомобилем Шевроле Авео, при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу большегрузу Скания. В результате столкновения легковушка была сильно повреждена.

В салоне Шевроле находилась 75-летняя супруга водителя. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой помощи. Сам водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб. Они тщательно изучают обстановку, опрашивают очевидцев, фиксируют последствия ДТП.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП