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Водителю министра здравоохранения Башкирии грозит тюрьма за смертельное ДТП

Водителю министра здравоохранения Башкирии грозит тюрьма за смертельное ДТП

Произошедшее недавно ДТП на трассе Бирск-Тастуба-Сатка на территории Караидельского района Республики Башкортостан, унесшее жизни двух человек, продолжает обрастать новыми деталями.

В тот роковой день поздно вечером при плохой видимости в лобовое столкновение попали четыре автомобиля — «Лада Ларгус», «Лада Гранта», «Тойота Камри» и «Тойота Королла». По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри» Ирек Гиндуллин, являющийся личным водителем министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина, который также находился в машине, выехал на полосу встречного движения с целью обгона.

В результате столкновения с «Ладой Ларгус» на месте погибли два человека — мужчина и женщина. Остальные участники аварии, включая Айрата Рахматуллина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в центральную районную больницу Караидельского района. Впоследствии министр здравоохранения республики был перевезен санавиацией в Уфу для дальнейшего лечения, а затем предпочел прооперироваться в Москве.

Водитель Ирек Гиндуллин, как сообщается, принес извинения родственникам погибших, отправив 31 декабря СМС с соболезнованиями сыну погибшей пары. Однако это не спасет его от уголовной ответственности. Ему грозит до 7 лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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