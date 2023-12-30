Совершал обгон: опубликовано видео аварии с руководителем Минздрава Башкирии, в которой погибли 2 человека

В субботу, 30 декабря, в социальных сетях появилось видео с камеры одного из участников дорожно-транспортного происшествия, случившегося на трассе в направлении Бирск-Тастуба-Сатка. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, как произошла авария с участием руководителя Минздрава РБ Айрата Рахматуллина, унесшая жизни двух человек.

Видеорегистратор зафиксировал, как автомобиль Тойота Камри движется по покрытой снегом дороге. Для обгона впереди двигавшегося автомобиля, водитель выезжает на полосу встречного движения. Из-за плотного тумана и метели он не сразу замечает, что по ней навстречу едет еще одна машина. Происходит лобовое столкновение иномарки с встречным транспортным средством. Затем Toyota Camry врезается в обгоняемый автомобиль и съезжает на обочину. Вслед за ней в сугроб уходит и машина автора видеозаписи.

Сообщается, что в Тойоте находились министр здравоохранения региона Рахматуллин вместе с водителем. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в уфимскую РДКБ имени Куватова, врачи оценивают их состояние как стабильное.

В аварии повреждения получили 4 автомобиля: Лада Ларгус, Лада Гранта и две Тойоты. Двое человек, находившихся в салоне Lada Largus, забитой под завязку вещами, погибли на месте происшествия.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: Мэш Батащ