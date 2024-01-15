Попавшего в аварию министра здравоохранения Башкирии прооперировали в Москве

Трагическое ДТП, произошедшее 29 декабря прошлого года на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе Республики Башкортостан, унесло жизни двух человек и привело к госпитализации нескольких пострадавших, среди которых оказался и министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Как сообщают источники, в тот роковой день на трассе столкнулись четыре автомобиля — «Лада Гранта», «Лада Ларгус», «Тойота Камри» и «Тойота Королла». В результате лобового удара погибли 57-летний водитель «Ларгуса» и 69-летняя пассажирка.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Тойоты Камри», который в попытке обогнать впереди идущий автомобиль, выехал на полосу встречного движения как раз в тот момент, когда ему навстречу двигалась «Лада Ларгус». Столкновение оказалось настолько сильным, что от удара машины буквально разлетелись в разные стороны, зацепив при этом и другие автомобили, оказавшиеся рядом.

Все пострадавшие, включая главу регионального минздрава Айрата Рахматуллина, который в момент аварии также находился в одной из машин, были экстренно госпитализированы в ближайшую районную больницу. Их состояние врачи оценили как тяжелое.

Позже, после оказания первой медицинской помощи, Рахматуллина и еще нескольких наиболее тяжелых пациентов перевезли в столичные клиники Уфы для продолжения лечения и реабилитации. Сам министр перенес сложную операцию на позвоночник в Научно-исследовательском нейрохирургическом институте имени академика Н.Н. Бурденко в Москве. На данный момент, по информации телеграм-канала Мэш Батащ, Айрат Рахматуллин уже вернулся в Уфу для продолжения восстановления после полученных в аварии травм.

В минздраве республики подтвердили, что глава ведомства до сих пор находится на больничном. Однако подробности о его текущем состоянии здоровья чиновники предпочли не разглашать.

Автор: Семен Подгорный