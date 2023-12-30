Медики рассказали о самочувствии попавших в смертельное ДТП руководителя Минздрава и его водителя

В субботу, 30 декабря 2023 года, стало известно о самочувствии министра здравоохранения Республики Башкортостан А. Рахматуллина и его водителя после произошедшего накануне массового ДТП.

Согласно данным информационного отдела Минздрава региона, оба пострадавших в аварии находятся в одной и той же больнице – уфимской РДКБ имени Куватова. Состояние их стабильное, ведется круглосуточное наблюдение.

Напомним, что столкновение четырех автомобилей произошло в пятницу вечером, 29 декабря, на 66-м километре трассы в направлении Бирск-Тастуба-Сатка. В результате аварии повреждения получили "Лада-Ларгус", "Лада-Гранта", "Тойота-Камри" и "Тойота-Королла". Как ранее подтвердил отец министра, Айрат Рахматуллин в момент происшествия находился в "Тойоте-Камри".

Сообщается, что два человека, ехавшие в переполненной вещами "Ладе-Ларгус", погибли на месте. После ДТП на трассе образовалась продолжительная пробка, водители жаловались, что их практически не пропускали ни в одну сторону.





Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ