В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель, пострадали 4 человека

На трассе Нефтекамск-Янаул в Янаульском районе Башкирии произошло столкновение двух автомобилей — «Лады Гранты» и «Шевроле Лачетти». Как сообщили изданию Newsbash.ru в ГИБДД республики, трагедия случилась на 38-м километре шоссе.

По предварительной информации, 73-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его машина лоб в лоб столкнулась с иномаркой.

В результате аварии водитель «Лады Гранты» скончался от полученных травм на месте ДТП. Еще двое пассажиров этой машины с серьезными телесными повреждениями были госпитализированы. Пострадали также находившиеся в «Шевроле Лачетти» — водитель и один пассажир — их доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ