На трассе в Тюменской области в жесткой аварии пострадали шестеро жителей Башкирии

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей — «Джилли» и «Шкода».

Согласно сообщению пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на 397 километре трассы. Предварительно установлено, что 40-летний водитель «Джилли» по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, что и привело к лобовому столкновению с едущей навстречу «Шкодой».

В результате аварии пострадали шестеро человек — трое из «Джилли» и трое пассажиров «Шкоды». Среди них водитель и двое пассажиров «Джилли» — мужчины 26, 35 и 40 лет, жители Башкирии. Также пострадали три человека из «Шкоды» — водитель 29 лет, пассажир 55 лет, а также 28-летняя пассажирка. По предварительным данным, они все являются жителями Башкортостана.

Известно, что пассажиры «Джилли» следовали в Когалым на вахту, а люди из «Шкоды» возвращались домой после посещения родственников в Когалыме.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками Госавтоинспекции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Тюменской области