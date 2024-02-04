Под Уфой в ДТП с участием грузовиков погиб водитель

В Уфимском районе Республики Башкортостан 4 февраля 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. О данном инциденте сообщили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.

Согласно поступившей информации, в этот день на 23 километре западного объезда города Уфы столкнулись два большегрузных автомобиля марок «ДАФ» и «Мерседес», двигавшихся в попутном направлении. В результате столкновения водитель грузовика «ДАФ» скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уточняют все обстоятельства и подробности ДТП. Для обеспечения безопасности и проведения необходимых следственных мероприятий движение транспорта на указанном участке автодороги временно ограничено.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ