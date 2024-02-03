В Башкирии в ДТП с фурами погибли два человека

Согласно информации, поступившей из пресс-службы Госавтоинспекции Республики Башкортостан, сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения в настоящее время устанавливают подробные обстоятельства произошедшей аварии в Иглинском районе.

Как было предварительно установлено, на 1535-м километре автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» столкнулись два большегрузных автомобиля, в результате чего один из них загорелся.

В связи с происшествием, на указанном участке трассы было принято решение об ограничении движения транспортных средств. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных и спасательных служб.

По информации МЧС, в результате произошедшей аварии скончались два человека.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ