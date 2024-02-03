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Стали известны подробности ДТП со сгоревшими фурами на трассе М-5 в Башкирии - видео

Стали известны подробности ДТП со сгоревшими фурами на трассе М-5 в Башкирии - видео

В субботу, 3 февраля, на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей, перевозивших продукты питания, матрасы и мебель. Как сообщили сегодня представители МЧС, пожар, начавшийся после столкновения, уже потушили.

Согласно информации Минтранса республики, в связи с проведением работ по очистке проезжей части, движение транспорта на участке трассы от села Ауструм до села Майский временно перекрыто. Для автомобилей организован объезд через населенные пункты Майский, Улу-Теляк и Урман.

Как полагают пользователи социальных сетей, именно это стало причиной серьезных заторов на Южном обходе Уфы в месте въезда в столицу республики. Тем временем, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия и работы по очистке трассы, в которых задействован персонал различных оперативных служб, в том числе и руководитель башкирского управления ГИБДД Владимир Севастьянов.

В результате аварии погибли оба водителя фур. Как сообщили в республиканской прокуратуре, надзорное ведомство взяло расследование обстоятельств и причин произошедшего под личный контроль, в том числе принятие процессуального решения по данному инциденту.

В Башкирии в ДТП с фурами погибли два человека В Башкирии в ДТП с фурами погибли два человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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