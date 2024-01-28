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В Башкирии в аварии на трассе пострадали 3 женщины

В Башкирии в аварии на трассе пострадали 3 женщины

На дорогах Башкортостана в очередной раз произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно из официального заявления Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в аварии пострадали сразу три женщины.

Инцидент произошел на участке трассы в направлении Уфа-Баймак, между населенными пунктами Билялово и Уметбаево в Баймакском районе. Здесь столкнулись два легковых автомобиля: Шкода Октавия и Лада Калина.

Узнав о случившемся, на место происшествия прибыли работники профильных структур и экстренных оперативных служб: представители пожарной части села Темясово, сотрудники Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, травмы получили трое женщин из отечественного авто: 58-летняя автоледи и две её пассажирки в возрасте 45 и 56 лет. Все они были госпитализированы в Центральную городскую больницу города Сибая.

В Башкирии в лобовом ДТП погиб 30-летний водитель фургона

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Баймакский район происшествия аварии
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