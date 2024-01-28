В Башкирии в аварии на трассе пострадали 3 женщины

На дорогах Башкортостана в очередной раз произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно из официального заявления Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в аварии пострадали сразу три женщины.

Инцидент произошел на участке трассы в направлении Уфа -Баймак, между населенными пунктами Билялово и Уметбаево в Баймакском районе . Здесь столкнулись два легковых автомобиля: Шкода Октавия и Лада Калина.

Узнав о случившемся, на место происшествия прибыли работники профильных структур и экстренных оперативных служб: представители пожарной части села Темясово, сотрудники Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, травмы получили трое женщин из отечественного авто: 58-летняя автоледи и две её пассажирки в возрасте 45 и 56 лет. Все они были госпитализированы в Центральную городскую больницу города Сибая.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ