В Башкирии в лобовом ДТП погиб 30-летний водитель фургона
В среду, 24 января, после обеда в Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух фургонов ГАЗ, перевозивших груз. Авария случилась примерно в 15:00 по московскому времени на 291-м километре автомагистрали Магнитогорск-Ира.
В результате лобового удара один из водителей, 30-летний мужчина, погиб на месте от полученных травм. 39-летний шофер второго ГАЗа, с серьезными телесными повреждениями был доставлен бригадой скорой помощи в ближайшую районную больницу.
Сообщается, что один из фургонов перевозил партию зерновых культур, предположительно пшеницу или ячмень, а второй вез мебель.
Обстоятельства и точные причины аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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