В Башкирии санавиация спасла 12-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП

Накануне в Башкирии произошло происшествие с участием 12-летнего мальчика, который пострадал в серьезной аварии. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Туймазинском районе, когда подросток ехал в автомобиле вместе с родителями.

В аварии ребенок получил тяжелые травмы, включая закрытую травму брюшной полости с разрывами стенки толстого кишечника, а также перелом поясничного позвонка со значительным повреждением связок. Кроме того, вследствие сильного ушиба спинного мозга у мальчика нарушились функции тазовых органов. Состояние пострадавшего было крайне тяжелым.

Мальчика доставили в Туймазинскую районную больницу, где ему была оказана неотложная медицинская помощь. Врачи провели сложную операцию по ушиванию разрывов кишечника и установили дренажи. Несмотря на принятые меры, состояние ребенка оставалось нестабильным.

В связи с необходимостью оказания высокотехнологичной медицинской помощи было принято решение о срочной эвакуации пострадавшего в уфимскую Республиканскую детскую клиническую больницу. Транспортировка осуществлялась санитарной авиацией. Благодаря своевременным и слаженным действиям медиков удалось доставить ребенка в специализированный стационар и избежать дальнейшего ухудшения его состояния.

В настоящее время мальчик находится на лечении в травматологическом отделении РДКБ. Врачи продолжают борьбу за его жизнь и здоровье. По информации медиков, состояние ребенка по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Специалисты делают все возможное для его выздоровления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба минздрава РБ