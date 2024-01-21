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В Башкирии в страшной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы

В Башкирии в страшной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы

В Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, еще двое получили травмы.

Авария случилась 20 января на 72-м километре автодороги в направлении Бирск - Тастуба - Сатка. По предварительным данным, 55-летний водитель легкового автомобиля марки Renault Captur допустил столкновения с трактором МТЗ-80, который из-за поломки остановился на обочине проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, в результате аварии 55-летняя пассажирка легковушки получила тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. От полученных повреждений она скончалась в больнице. Кроме того, серьезные травмы получили водитель и второй пассажир "Рено". Их госпитализировали в медучреждение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины и обстоятельства рокового ДТП на автотрассе.

На трассе в Башкирии в ДТП погиб водитель отечественного авто

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На трассе в Башкирии в ДТП погиб водитель отечественного авто
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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