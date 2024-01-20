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На трассе в Башкирии в ДТП погиб водитель отечественного авто

На трассе в Башкирии в ДТП погиб водитель отечественного авто

В субботу, 20 января, в Башкирии произошла авария со смертельным исходом.

Инцидент случился в Ишимбайском районе республики на 9 километре дороги, соединяющей города Ишимбай, Стерлитамак и поселок Карайганово. По предварительной информации, в ДТП попали два автомобиля — «Лада Калина» и Subaru Forester.

В результате аварии водитель отечественного авто, 62-летний мужчина, погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Другие подробности пока неизвестны.

Представители регионального управления Госавтоинспекции, а также сотрудники экстренных и правоохранительных служб уже выехали на место аварии для расследования ее обстоятельств, оказания необходимой помощи пострадавшим и установления причин трагедии.

В Башкирии в ДТП погиб пенсионер

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
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