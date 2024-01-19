Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в ДТП погиб пенсионер

В Башкирии в ДТП погиб пенсионер

На территории Чишминского района Республики Башкортостан произошла трагедия на дороге - столкновение двух автомобилей, которое закончилось гибелью водителя.

Как сообщает Госавтоинспекция, авария случилась на 8-м километре трассы в направлении Чишмы-Калмашево. В нее попали легковой автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 67-летнего мужчины и внедорожник Фольксваген Туарег.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на экстренную госпитализацию, мужчина скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование обстоятельств случившегося, чтобы установить причины и виновника происшествия.

В Башкирии под колесами грузовика погиб житель Оренбургской области

Читайте также:

В Башкирии под колесами грузовика погиб житель Оренбургской области
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok