В Башкирии в ДТП погиб пенсионер
На территории Чишминского района Республики Башкортостан произошла трагедия на дороге - столкновение двух автомобилей, которое закончилось гибелью водителя.
Как сообщает Госавтоинспекция, авария случилась на 8-м километре трассы в направлении Чишмы-Калмашево. В нее попали легковой автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 67-летнего мужчины и внедорожник Фольксваген Туарег.
В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на экстренную госпитализацию, мужчина скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование обстоятельств случившегося, чтобы установить причины и виновника происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также