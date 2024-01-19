В Башкирии в ДТП погиб пенсионер

На территории Чишминского района Республики Башкортостан произошла трагедия на дороге - столкновение двух автомобилей, которое закончилось гибелью водителя.

Как сообщает Госавтоинспекция, авария случилась на 8-м километре трассы в направлении Чишмы-Калмашево. В нее попали легковой автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 67-летнего мужчины и внедорожник Фольксваген Туарег.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на экстренную госпитализацию, мужчина скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование обстоятельств случившегося, чтобы установить причины и виновника происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ