В Башкирии под колесами грузовика погиб житель Оренбургской области
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Кугарчинского района Башкирии. Как сообщается в официальном заявлении регионального управления ГИБДД, столкновение грузовика марки "Скания" и легкового автомобиля "Киа Рио" закончилось гибелью водителя.
Согласно предварительной информации, 39-летний житель Оренбургской области двигался по дороге из села Мраково в сторону трассы Магнитогорск-Ира. При выезде на перекрёсток он не уступил дорогу грузовому автомобилю, в результате чего произошло столкновение.
Водитель "Киа Рио" был доставлен в ближайшую больницу, однако в тот же день вечером скончался от полученных травм.
Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование обстоятельств аварии. Предстоит установить основную причину трагедии, реконструировать полную картину произошедшего и определить виновную сторону.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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