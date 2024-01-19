В Башкирии под колесами грузовика погиб житель Оренбургской области

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Кугарчинского района Башкирии. Как сообщается в официальном заявлении регионального управления ГИБДД, столкновение грузовика марки "Скания" и легкового автомобиля "Киа Рио" закончилось гибелью водителя.

Согласно предварительной информации, 39-летний житель Оренбургской области двигался по дороге из села Мраково в сторону трассы Магнитогорск-Ира. При выезде на перекрёсток он не уступил дорогу грузовому автомобилю, в результате чего произошло столкновение.

Водитель "Киа Рио" был доставлен в ближайшую больницу, однако в тот же день вечером скончался от полученных травм.

Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование обстоятельств аварии. Предстоит установить основную причину трагедии, реконструировать полную картину произошедшего и определить виновную сторону.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ