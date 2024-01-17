В Башкирии в условиях сильной метели произошло два ДТП на трассе Уфа - Оренбург
На автодороге в направлении Уфа-Оренбург, в Аургазинском районе Башкортостана, из-за резкого ухудшения видимости на фоне сильного снегопада произошли два серьезных дорожно-транспортных происшествия практически одновременно в нескольких сотнях метров друг от друга.
Согласно данным, предоставленным сотрудниками Госавтоинспекции республики, в первое ДТП попали сразу шесть автомобилей. Во втором случае, который произошел буквально за 300 метров от места первой аварии, столкнулись еще пять транспортных средств. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Однако все машины, участвовавшие в авариях, получили серьезные механические повреждения.
В настоящее время на местах происшествий ведут работу сотрудники дорожной инспекции, а также представители других экстренных и спасательных служб. Подробности обеих аварий уточняются.
Стоит отметить, что в целом по Башкортостану из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных снегопадов были отменены многие регулярные автобусные рейсы. Кроме того, на ключевой федеральной трассе М-5 «Урал» ввели временное ограничение для движения всех видов транспорта на участке от 1194 километра у населенного пункта Северное до 1456 километра на транспортной развязке около Уфы, а также от 1494 километра у Верного до 1548 километра на границе с Челябинской областью.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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