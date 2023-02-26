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В Башкирии на трассе столкнулись 5 автомобилей, обошлось без пострадавших

В Башкирии на трассе столкнулись 5 автомобилей, обошлось без пострадавших

19:32, 26 фев 2023

Сегодня, 26 февраля, на трассе Уфа-Янаул произошли практически одновременно две аварии. По данным ГИБДД по Башкирии, ДТП случились на 91 километре автодороги около 15:00 часов.



По предварительным данным, в первой аварии столкнулись «Datsun» и «Daewoo Nexia». К счастью, обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.

Во второй аварии столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Гранта», ВАЗ-2110 и «Volkswagen Polo». В этом ДТП также обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас в причинах и обстоятельствах обеих автомобильных авариях разбираются сотрудники ГИБДД по Башкирии.


Ранее главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов предупреждал водителей об опасности выезда на трассы из-за обрушившейся на Башкирию непогоды.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе пятилетняя девочка пострадала при столкновении двух легковых автомобилей. Авария произошла 25 февраля вечером в Октябрьском районе на улице Энтузиастов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бирский район происшествия аварии
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