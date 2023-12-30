Авария на трассе Белорецк-Учалы-Миасс в Башкирии: погибли водитель и пассажир

В субботу, 30 декабря, произошла трагедия на территории Учалинского района Башкирии. Примерно в 11 часов утра на 106 километре трассы в направлении Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись два автомобиля - фургон марки Renault и легковушка ВАЗ-2110.

В результате лобового столкновения погибли два человека. Пассажир отечественной легковушки - мужчина - погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой помощи. Женщина, управлявшая автомобилем, также получила несовместимые с жизнью травмы и умерла по дороге в больницу. Водителю фургона медпомощь не понадобилась.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции Башкирии и другие экстренные службы. Они устанавливают обстоятельства происшествия, организуют объезд и регулируют движение.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ