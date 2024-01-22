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В Уфе автобус с 16 пассажирами попал в ДТП

В Уфе автобус с 16 пассажирами попал в ДТП

Сегодня утром в Уфе на перекрестке проспекта Октября и улицы 50 лет СССР столкнулись пассажирский автобус маршрута No228 «БГУ — ТСК Северный» и грузовик марки «Мерседес». Как сообщает Госавтоинспекция Республики Башкортостан, в момент аварии в салоне автобуса находилось 16 пассажиров.

К счастью, авария не привела к травмам. Оба транспортных средства получили повреждения. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося, чтобы установить степень вины каждого из водителей.

В Башкирии в страшной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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