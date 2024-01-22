В Уфе автобус с 16 пассажирами попал в ДТП

Сегодня утром в Уфе на перекрестке проспекта Октября и улицы 50 лет СССР столкнулись пассажирский автобус маршрута No228 «БГУ — ТСК Северный» и грузовик марки «Мерседес». Как сообщает Госавтоинспекция Республики Башкортостан, в момент аварии в салоне автобуса находилось 16 пассажиров.

К счастью, авария не привела к травмам. Оба транспортных средства получили повреждения. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося, чтобы установить степень вины каждого из водителей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ