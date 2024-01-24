В Башкирии на трассе произошла страшная смертельная авария
23 января на автотрассе М-5 "Урал" в Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщается в официальном заявлении регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась днем на 1422 километре трассы.
В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2109 под управлением 35-летнего жителя Уфы и снегоуборочной машины, водитель первой погиб на месте от полученных травм.
Как отмечают в ведомстве, на месте происшествия находились сотрудники Госавтоинспекции и других оперативных служб для выяснения обстоятельств случившегося и ликвидации последствий аварии, унесшей жизнь человека.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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