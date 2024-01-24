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В Башкирии на трассе произошла страшная смертельная авария

В Башкирии на трассе произошла страшная смертельная авария

23 января на автотрассе М-5 "Урал" в Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщается в официальном заявлении регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась днем на 1422 километре трассы.

В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2109 под управлением 35-летнего жителя Уфы и снегоуборочной машины, водитель первой погиб на месте от полученных травм.

Как отмечают в ведомстве, на месте происшествия находились сотрудники Госавтоинспекции и других оперативных служб для выяснения обстоятельств случившегося и ликвидации последствий аварии, унесшей жизнь человека.

Что еще произошло:

В Башкирии в страшной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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