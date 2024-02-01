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В Башкирии в автобус с 15 детьми влетела иномарка

В Башкирии в автобус с 15 детьми влетела иномарка

В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легкового автомобиля марки Volkswagen Jetta на автодороге, соединяющей населенные пункты Бельское и Юрактау.

Согласно информации, полученной от сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 27-летний водитель, управлявший легковым автомобилем, врезался в автобус, перевозивший 15 школьников в возрасте от 11 до 16 лет. Дети возвращались домой из сельской школы в селе Бельское. В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения, однако никто из пассажиров и водителей не пострадал.

По прибытии на место происшествия родители забрали детей и отвезли их домой. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее в Свердловской области произошло столкновение автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, и легкового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области, инцидент произошел утром 29 января на 4 километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский. Предположительно, причиной столкновения стал разрыв колеса в автобусе марки Yutong, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. От удара машины съехали в кювет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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