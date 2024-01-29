Автобус с детьми, которые ехали с соревнований в Уфе, попал в жуткую аварию
Группа мальчиков-хоккеистов в возрасте 15 лет из города Новоуральск возвращалась домой после успешного выступления на соревнованиях по хоккею с шайбой в Уфе. Ребята с нетерпением ждали встречи с родителями и друзьями, чтобы поделиться впечатлениями о поездке и рассказать о своих достижениях на льду.
Однако радостное настроение было омрачено жутким ДТП. Недалеко от поселка Верх-Нейвинский автобус, в котором находились юные спортсмены в сопровождении тренера, столкнулся с легковым автомобилем "Лада", двигавшимся во встречном направлении.
По словам очевидцев, причиной страшного происшествия стало лопнувшее у автобуса колесо, из-за чего тот неожиданно выехал на полосу встречного движения. Сильный удар буквально вмял легковушку в асфальт, автобус протащил ее более 50 метров, превратив в груду металлолома.
Как только стало известно о случившемся, к месту аварии выехали бригады скорой помощи и спасатели. Им пришлось выбивать окна автобуса, чтобы извлечь пострадавших детей. Нескольких подростков и тренера госпитализировали в тяжелом состоянии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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