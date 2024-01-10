Семья с годовалым ребенком из Башкирии попала в серьезное ДТП

В среду, 10 января 2024 года, система экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс передала информацию о ДТП. Как стало известно из сообщения, поступившего в пресс-службу Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в окрестностях города Сибай случилась авария.

Данные об обстоятельствах случившегося пока предварительные: по неустановленной причине водитель автомобиля марки Hyundai Creta потерял управление и выехал на обочину, после чего машина съехала в кювет и столкнулась с опорой линии электропередачи. В момент аварии в салоне находились 30-летний водитель, 29-летняя пассажирка и годовалый ребёнок.

Как только информация об инциденте поступила в экстренные службы через систему Эра-Глонасс, на место происшествия незамедлительно выехали бригады спасателей и медиков для оказания помощи пострадавшим. По прибытии они обнаружили, что в результате столкновения серьёзных травм удалось избежать водителю автомобиля, а вот 29-летняя пассажирка и годовалый ребёнок нуждались в медицинском осмотре.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ