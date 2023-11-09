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Водитель из Саратовской области погиб в ДТП в Башкирии

Водитель из Саратовской области погиб в ДТП в Башкирии

11:42, 09 ноя 2023

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на этой неделе в Буздякском районе Башкирии.

Как сообщили в информационной службе регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась ранним утром на участке автомобильной М-5 Урал.

За рулем автомобиля Лада Гранта находился 40-летний водитель из Саратовской области. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель получил смертельные травмы. В машине с ним также находились два пассажира – мужчины в возрасте 26 и 40 лет. Оба они были доставлены в отделение травматологии ближайшей больницы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование обстоятельств произошедшего инцидента.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Буздякский район аварии происшествия
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