Водитель из Саратовской области погиб в ДТП в Башкирии
11:42, 09 ноя 2023
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на этой неделе в Буздякском районе Башкирии.
Как сообщили в информационной службе регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась ранним утром на участке автомобильной М-5 Урал.
За рулем автомобиля Лада Гранта находился 40-летний водитель из Саратовской области. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
Водитель получил смертельные травмы. В машине с ним также находились два пассажира – мужчины в возрасте 26 и 40 лет. Оба они были доставлены в отделение травматологии ближайшей больницы.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование обстоятельств произошедшего инцидента.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД по РБ
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